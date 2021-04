L'appel au rassemblement au Bois de la Cambre à Bruxelles a été entendu. Ce faux festival 'La Boum' a finalement rassemblé des milliers de curieux.

La fête avait été annoncée depuis plusieurs semaines et les autorités policières étaient sur le qui-vive. Mais le beau temps aura eu raison de ce canular. Des milliers de jeunes se sont rassemblés au Bois de La Cambre à Bruxelles ce jeudi, environ 5.000. Les forces de police ont été obligées d'intervenir pour disperser la foule massive.

Des policiers, des autopompes et des chevaux de la police sont pris à partie par plusieurs jeunes sur place. Un hélicoptère de la police survole également la zone. Une autopompe a dû disperser la foule à l'aide de jets d'eau puissants.

A 18h, notre reporter sur place Arnaud Gabriel indiquait que depuis 30 minutes, "il y a toujours un flux de jeunes qui arrivent sur place." La police demande de quitter les lieux. Plusieurs policiers auraient également été blessés suite notamment aux jets de projectiles.

Les personnes qui n’obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l’arrestation

A 18h20, Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a réagi sur Twitter aux événements: "Les gens ont besoin de prendre l’air, mais on ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le Bois de la Cambre après avoir observé encore cette après-midi avec le directeur de Saint-Pierre les efforts fournis au centre de vaccination pour combattre ce virus. Nous avons donc évacué le Bois. Les personnes qui n’obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l’arrestation et des poursuites. Merci à la police pour le travail difficile et aux gens qui respectent les règles depuis plus d’un an."

Une fête sous surveillance

Le parquet de Bruxelles avait annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour identifier les organisateurs de "La Boum", cette fausse fête ( devenue vraie ce jeudi) prévue le 1er avril au Bois de la Cambre à Ixelles. Il s'agissait à la base, comme les organisateurs l'ont mentionné sur le réseau social Facebook, d'un canular dont le but est de tourner en dérision certaines mesures édictées dans le cadre de la pandémie de coronavirus, notamment l'interdiction de se rassembler. Pour le parquet, ces annonces de faux événements risquaient d'engendrer de réels rassemblements de nombreuses personnes. Ces prédictions se sont donc avérées vraies.