Ivre, un homme portant un masque étale sa salive sur une barre de métro à Bruxelles et crée la panique: la Stib rassure ses usagers

Vous êtes nombreux à nous avoir averti et fait parvenir une vidéo via notre bouton orange Alertez-nous. La scène se passe dans le métro bruxellois. On y voit un homme portant un masque de protection qui semble étaler sa salive et donc ses microbes avec les mains sur une barre de métro. "Je suis très inquiet car je prends le métro tous les jours", nous confiait un lecteur.

La Stib a réagi et rassuré les usagers. Cet homme était en état d'ivresse. Il a été interpellé par la police et le service de sécurité de la Stib.

La rame de métro a été retirée du service pour être nettoyée. Les métros sont nettoyés et désinfectés quotidiennement par les services spécialisés de la compagnie de transport.