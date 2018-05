Mouvement de panique dans la gare du Midi à Bruxelles: une personne a tiré un coup de feu selon le parquet

Un coup de feu tiré dans la gare du Midi à Bruxelles a provoqué un mouvement de panique ce mercredi vers 17h. Des informations ont d'abord fait état d'un jet de pétards, mais le parquet a ensuite précisé qu'un individu avait bien utilisé une arme à feu.



"Les images de la gare de midi montrent un suspect avec une arme de poing qui tire un coup de feu en direction du sol. Le suspect se trouvait sur un des quais de la gare. Après avoir tiré ce coup de feu, l’auteur a pris la fuite et a quitté la gare. Plusieurs personnes, présentes dans la gare, ont quitté la gare en panique", nous a indiqué Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Une douille a été retrouvée sur place. Un périmètre a été établi pour permettre à la police des chemins de fer de mener l'enquête. Un expert en balistique se rend sur place", a-telle ajouté vers 18h30.

L'auteur du coup de feu est activement recherché par la police. Personne n'a été blessé par le tir.



Peu avant la communication du parquet, des informations venues des chemins de fer avaient indiqué que des pétards étaient à l'origine de la détonation. Un renseignement qui s'est finalement révélé inexact.



La gare se vide dans chaos



Des dizaines de témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous durant le mouvement de panique et l'évacuation de la gare vers 17h. "Une importante détonation a été entendue dans la gare du Midi. La gare a été évacuée, la police est sur place", nous a indiqué Abdel. "Tout le monde court dans tous les sens", a décrit Steph. Plusieurs autres témoins ont évoqué des "bruits de coups de feu" et des "détonations".



Frédéric Sacré, un porte-parole d'Infrabel, était sur place durant le mouvement de panique. "Un flot de gens est soudainement sorti de la gare suite à des détonations. Très vite, Sécurail et la police ont évacué les gens. Des militaires et des ambulances sont venus en renfort. Pendant l'évacuation, des personnes sont sorties de la bouche du métro, ce qui a provoqué un deuxième mouvement de panique", nous a-t-il décrit. "Pendant dix minutes, la situation était chaotique, mais la police a bien géré", a-t-il ajouté.