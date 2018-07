Un ULM s'est crashé samedi après son atterrissage à la base aérienne de Coxyde, ont indiqué les pompiers de la zone Westhoek. Les deux occupants ne sont que légèrement blessés. L'accident s'est produit vers 13h lorsque l'appareil s'est retourné après l'atterrissage et a terminé sa course dans un champ de pommes de terre. Souffrant de blessures légères, le pilote et son passager ont été transportés à l'hôpital de Furnes.