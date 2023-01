Histoire belge à La Louvière: des panneaux de signalisation fonctionnant au DIESEL car une interdiction de circuler n'est pas respectée

C'est via le bouton orange Alertez-Nous que Jordan nous a contactés. En passant près du pont Capitte, à La Louvière, il a constaté un groupe électrogène faisant énormément de bruit. Il se trouve que sur Facebook, plusieurs riverains se plaignent en effet de ce bruit assourdissant. Ce panneau électrique a été installé pour signaler aux chauffeurs de poids lourds l'interdiction de passer sur le pont. Depuis plusieurs années, ce dernier est dans un état critique et menace de s'effondrer.

Lieu emblématique de La Louvière, le pont Capitte est sujet à de multiples rebondissements depuis plusieurs années. Dans un précédent article, il était question du mauvais état de ce pont et du danger qu'il peut représenter pour les habitants. Pour réagir à cela, la rénovation du pont Capitte a été actée en 2018.

Ce dispositif n'a pas été respecté

Pour éviter que le pont ne se dégrade encore plus, le Service public de Wallonie (SPW) a instauré, en 2019, une interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 7.5 tonnes. "Ce dispositif n'a pas été respecté", explique la porte-parole pour les questions liées aux infrastructures et à la mobilité, Sarah Pierre.

Des panneaux trop bruyants

Depuis début décembre, la SPW a donc décidé d'installer des panneaux à messages variables (PMV) à l'entrée du pont pour signaler cette interdiction. Seulement, ces PMV occasionnent des désagréments pour les riverains. "On a effectivement un groupe électrogène là-bas parce qu'on a des grosses remorques PMV. Ces grosses remorques fonctionnent sur batterie. Et évidemment, une batterie ça se vide. Du coup, il faut la recharger" explique Sarah Pierre. Un groupe électrogène, c'est un moteur (fonctionnant généralement au diesel) qui produit de l'électricité.

C'est une situation qui est totalement temporaire

"Mes collègues m'ont dit qu'ils avaient déjà été interpellés par des riverains que ça dérangeaient". Face à ces multiples plaintes, la SPW a déplacé le groupe électrogène ailleurs. Seulement, "il se trouve qu'on a reçu encore plus de plaintes depuis qu'on a déplacé ce groupe" explique la porte-parole. Elle tient néanmoins à préciser que "C'est une situation qui est totalement temporaire". Le groupe électrogène sera une nouvelle fois déplacé jeudi 12 janvier, faisant en sorte de ne plus déranger les habitants.

"Soit le dispositif fonctionne, et ces PMV seront enlevés, soit ça ne fonctionne pas et le pont sera alors fermé" précise-t-elle.

Des consignes qui ne sont pas écoutées

Ce que regrette amèrement la porte-parole, c'est qu'aucune des indications sur les panneaux est respectée. Début décembre, les PMV indiquaient une limitation au niveau de la hauteur, pour que les gros véhicules ne passent pas. Seulement, le message n'a pas été écouté et des camions continuaient à travers le pont, continuant donc à l'endommager.

Si ce dispositif n'est pas respecté, ce sera la fermeture définitive du pont

Cette semaine, la SPW a décidé d'installer des blocs de bétons afin d'empêcher le passage des poids lourds au niveau de la largeur. Elle espère que cette fois-ci, les consignes seront respectées. "Si ce dispositif n'est pas respecté, ce sera la fermeture définitive du pont" explique-t-elle. Chose qu'elle veut absolument éviter étant donné l'importance de passage qu'il y a habituellement dessus.

Elle nous explique également que si les camions et camionnettes avaient respecté plus tôt les consignes, ces panneaux et blocs de bétons n'auraient pas été nécessaires. "On comptait sur la bonne volonté des gens" déplore-t-elle.

Les travaux du pont définitif sont prévus pour 2024 et devraient durer deux ans.