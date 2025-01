Coralie et son compagnon ont décelé une arnaque qui pourrait toucher tous les clients de bpost: voici comment ils l’ont évitée

Coralie nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Elle et son compagnon ont évité de justesse une arnaque bpost. Ils témoignent afin d’éviter que d’autres personnes tombent dans le panneau.

Parmi ces dernières, certaines sont correctes, c’est le cas du nom de son compagnon ainsi que de son adresse. D’autres, au contraire, sont complètement erronées, c’est le cas de l’adresse mail et du numéro de téléphone : "Au départ, j’ai pensé que je m’étais peut-être fait pirater mon compte et que quelqu’un s’en servait à ma place." Coralie se rend alors dans son application mobile bpost pour vérifier si ses informations sont également incorrectes : "Dans l’application, toutes les informations étaient correctes, donc là, je me suis vraiment inquiétée."

La fin du courrier est également troublante : "La lettre indiquait que si nos informations étaient incorrectes, on pouvait se rendre sur le lien indiqué et entrer le code fourni." Coralie est désormais certaine : elle est bel et bien face à une arnaque. Mais, par acquit de conscience, elle contacte tout de même le service client de bpost : "Quand je leur ai expliqué la situation, ils m’ont dit que le courrier ne venait en effet pas d’eux et que je pouvais le jeter." bpost lui a également précisé qu’ils ne contactaient jamais les clients concernant les préférences et que c’était au client lui-même d’apporter des modifications s’il le souhaitait.

Je témoigne car certains pourraient tomber facilement dans le panneau

Coralie est soulagée d’avoir pu déceler rapidement l’arnaque avant d’en être victime : "Je ne sais pas ce qu’il serait arrivé si j’avais vraiment entré ce lien." Néanmoins, elle reste scandalisée par ce type de comportement : "On a l’habitude de recevoir des arnaques par mail ou encore par SMS, mais là par courrier, je suis choquée." Coralie s’inquiète notamment pour les personnes plus âgées : "Quand on reçoit un courrier de bpost, on se dit que c’est un organe de confiance, certains pourraient tomber facilement dans le panneau" C’est pour éviter que cela n’arrive à d’autres qu’elle a décidé de témoigner : "Avec les fêtes de fin d’année, on commande plus de choses. Certains pourraient être tentés de le faire pour être certains de recevoir leurs colis, alors qu’au final, c'est une arnaque", se désole-t-elle.

Détecter une arnaque

Nous avons contacté bpost qui se désole que telles arnaques existent encore. L'entreprise fournit d'ailleurs une liste de conseils afin d'éviter de tomber dans le panneau. L'urgence est généralement le premier signe qui doit vous alertez. Les arnaqueurs profitent de la pression induite par le délai restreint. Pour vous assurez de faire face à bpost, l'entreprise conseille également de vérifier que l'adresse ou le numéro avec lequel vous êtes contactés est bien officiel. Enfin, une mauvaise orthorgaphe et une mauvaise grammaire sont deux éléments qui peuvent également vous permettre de détecter une arnaque. Vous pouvez trouver une liste complète de conseils sur le site de bpost.