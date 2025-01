Ce Pakistanais albinos sosie de Donald Trump est devenu une petite star dans sa ville

Ce vendeur pakistanais est très sollicité dans les rues de sa ville, et ce n'est pas seulement parce que son riz au lait est apprécié.

Saleem Bagga arbore une chevelure blonde semblable à celle du président élu des États-Unis. Et même au niveau du visage, certains y voient une forte ressemblance.

Dans un marché de la province du Pendjab, à l'est du Pakistan, un vendeur ambulant qui, selon les habitants, ressemble étrangement à Donald Trump, attire de plus en plus de clients.