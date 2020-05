Cet homme ressemble aussi bien à Bigflo qu'à Oli: la similitude est FRAPPANTE

"Voici Bigfloli". Sur leurs réseaux sociaux, les chanteurs Bigflo et Oli ont partagé un cliché qui laisse perplexe. On découvre un jeune homme qui ressemble aussi bien à Bigflo qu'à Oli. "Si vous aviez eu un 3e frère, il aurait eu cette tête", plaisante une fan. Initialement, cette photo a été postée sur un compte de "Samourais". Un internaute qui semble avoir l'habitude de partager des contenus humoristiques trouvés sur les réseaux sociaux.

Jugez par vous-même:



Il y a un an, Bigflo et Oli avait annoncé faire une pause dans leur carrière après 4 années d'albums, de concerts et de tournées.

"Personnellement, je commence à fatiguer. Physiquement, on va dire. Physiquement et mentalement ça demande beaucoup d’énergie. Les gens nous en demandent beaucoup, on adore ça, mais il y a beaucoup de choses à gérer donc un peu de fatigue on va dire, ça fait quand même 4 ans qu’on n’arrête pas, donc je ressens ça, ce qui n’est pas le cas d’Oli", avait confié Bigflo lors d'une interview accordée à Melty pendant le festival Garorock 2019.