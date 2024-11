Le parfum à 200 euros de Maeva Ghennam met le feu aux réseaux sociaux: "C’est à Dubaï qu’il fallait commercialiser ça"

La star de la téléréalité et influenceuse Maeva Ghennam, connue pour ses coups de communication parfois controversés, a récemment annoncé la sortie de son premier parfum, "Rouge Rogue", en partenariat avec Black Ants. Mais le prix de 200 euros pour un flacon de 100 mL ne passe pas inaperçu et suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux.

​Ce dimanche 17 novembre, Maeva Ghennam a présenté "Rouge Rogue", un parfum qu’elle décrit comme étant de "niche", conçu avec l'aide de la parfumeuse Emna Doghri. L'influenceuse, souvent au centre des débats, affirme que le prix est justifié par la qualité : "C’est un parfum fait en France par le nez le plus connu du pays. Ce n’est pas n’importe quel parfum", a-t-elle assuré sur ses réseaux sociaux. Elle le compare même aux célèbres fragrances de Louis Vuitton et Dior, soulignant : "C’est un parfum de luxe qui tient mieux et coûte plus cher qu’un parfum classique vendu chez Sephora".

L’étiquette "niche" ne convainc pas tout le monde, d’autant plus que l’entreprise Black Ants, partenaire de l’influenceuse, est une marque récente, avec un compte Instagram actif depuis seulement quelques semaines. "Entreprise ouverte en octobre 2024, un mois... et Emna Doghri meilleur nez de France ? Faire du buzz pour avoir un peu plus de vue pour un lancement d'un parfum (niche) 200 euros et se comparer au plus grand qui sont là depuis 1859 comme LV...", commente Sabrina sur Instagram.

Sur Twitter, les réactions sont tout aussi tranchées : "C’est à Dubaï qu’il fallait commercialiser ça, ici c’est la crise", ironise un internaute. D'autres n'hésitent pas à comparer Rouge Rogue aux parfums de stars comme Pulse de Beyoncé, vendu à environ 70 euros, ou encore Chic de Céline Dion, autour de 45 euros.

Un buzz qui en cache un autre ?

Le scepticisme va au-delà du prix. Certains commentateurs s’interrogent sur la sincérité des démarches de Maeva Ghennam, la suspectant de profiter de sa large audience pour des coups marketing sans lendemain. Une internaute a écrit : "Les gens sont à découvert le 15 du mois et tu viens nous parler d’un parfum à 200 euros". Le doute plane aussi sur la véritable expertise derrière la fabrication de Rouge Rogue, alors que la marque partenaire n’a qu'un mois d'existence.

En se lançant dans un marché ultra-concurrentiel et en cherchant à se hisser au niveau des grandes maisons de parfumerie, Maeva Ghennam prend un pari risqué. Alors que certaines fidèles de l’influenceuse salueront peut-être l’audace de son projet, d'autres estiment qu’elle a perdu de vue les attentes et le pouvoir d'achat de sa communauté.