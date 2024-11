"On paie pour respirer quand on va là-bas": Disneyland Paris monétise les meilleures places de la parade de Noël, le public en colère

Chaque hiver, Disneyland Paris séduit petits et grands avec sa parade de Noël, un spectacle grandiose rempli de chars étincelants et de costumes festifs. Cependant, l'accès aux meilleures places pour admirer "Mickey et sa parade étincelante de Noël" ne sera plus gratuit. Le parc a décidé d’instaurer des zones réservées et payantes autour du hub central, en face du célèbre château.

Pour 21 euros en journée et 24 euros le soir, les spectateurs pourront profiter du défilé depuis ces emplacements stratégiques, sans avoir à attendre de longues minutes pour une place de choix. Une première pour le parc, où l'attente faisait partie intégrante de l'expérience.