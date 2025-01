Timothée Chalamet débarque sur le tapis rouge à vélo électrique libre-service... et écope d'une amende

Le cycliste n'a pas manqué de prendre la pause, avec son vélo, devant les photographes mais en costume élégant. Résultat : des clichés tout à fait hors du communs et surréalistes sur un tapis rouge.

Mais pourquoi Timothée Chalamet a-t-il choisi ce moyen de locomotion ce jour-là? S'agit-il d'une publicité pour la marque ? La raison est bien plus simple, d'après ses explications sur le plateau de Quotidien ce mercredi. "Il y avait plein d’embouteillages et j’allais plus vite à vélo, ça s’est fait comme ça", révèle-t-il.

L'acteur franco-américain n'a donc rien touché en se montrant avec ce vélo Lime... au contraire : "Je n’avais pas le droit de me garer là. Alors je me suis pris une amende de 65 pounds (un peu moins de 80 euros, NDLR). C’est horrible parce que c’était une pub pour eux !".