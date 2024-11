Un peu de douceur: découvrez les premiers pas d'un bébé rhinocéros blanc du Sud

Avec seulement 17 500 rhinocéros blancs du sud restants dans la nature, ce jeune rhinocéros représente un pas important pour la survie de son espèce. Il rejoindra le programme de reproduction européen, contribuant à maintenir une population de sauvegarde génétiquement diversifiée et en bonne santé dans des zoos axés sur la conservation comme celui de Whipsnade.

Les soigneurs de Whipsnade invitent le public à aider à nommer le petit rhinocéros. Les membres du public peuvent voter pour leur nom préféré sur le site web du zoo de Whipsnade, et le nom gagnant sera révélé la semaine prochaine.

Soutenus par la ZSL, l’organisation mondiale de conservation à l’origine du zoo de Whipsnade, des efforts tels que le projet d’investissement pour l'impact des rhinocéros contribuent à protéger les rhinocéros noirs et à créer des modèles de conservation durable de la faune, avec pour objectif de sauver non seulement les rhinocéros, mais aussi d’autres espèces menacées et leurs habitats à travers le monde.