Un tiers des employés britanniques travaillent parfois en pyjama

Un tiers des employés britanniques reconnaissent travailler parfois en pyjama, ressort-il mercredi d'une enquête menée par Indeed auprès d'un millier d'employés et 500 employeurs.

Environ la moitié des employeurs interrogés estiment que les collaborateurs sont devenus trop débrayés depuis la pandémie et l'installation structurelle du télétravail. Environ 30% d'entre eux voudraient des règles vestimentaires plus strictes.

En moyenne, les employés portent leur tenue de nuit 46 jours de travail par an, et un sur 12 ne prend jamais la peine de s'habiller pour sa journée au boulot.

Porter un pyjama pendant les heures de travail est perçu par les employeurs comme la pire erreur en matière de représentation. Viennent ensuite le fait d'avoir les cheveux gras et non-coiffés et le port d'un pantalon de training.

Selon l'enquête, les jeunes employés (18-26 ans) sont les plus soigneux de leur apparence, 42% d'entre eux portant des costumes, contre seulement 15% des travailleurs de 35 ans et plus.

Enfin, plus de la moitié des employés interrogés (53%) ont reconnu ne s'habiller qu'à moitié lors de vidéoconférence.