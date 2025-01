Une simple erreur qui tourne au drame: une Américaine confond ses gouttes pour les yeux avec de la colle à ongles

Sa fille, Ria Faggart, a documenté l’incident sur TikTok, où elle a montré sa mère allongée sur un lit d’hôpital, l’œil toujours fermé et la colle bien visible. La vidéo a suscité des millions de vues et une avalanche de réactions, allant de la compassion à l’incrédulité. "Je n’imagine pas à quel point ça doit faire mal", a écrit un utilisateur.

Les médecins ont annoncé que l’œil ne pourra probablement pas s’ouvrir avant cinq à sept semaines. Une fois cette étape franchie, un examen approfondi sera nécessaire pour évaluer les éventuels dégâts.

En attendant, la famille fait face à de nombreuses difficultés. Incapable de travailler, la mère de famille dépend d’une cagnotte en ligne lancée par sa fille pour couvrir les frais médicaux.

Malheureusement, l’état de santé de la patiente ne semble pas s’améliorer. Dans une vidéo récente, elle confie que ses deux yeux présentent des écoulements, et que les médecins craignent une possible infection. "C’est très fatigant et je souffre beaucoup", explique-t-elle, tout en remerciant les internautes pour leurs nombreux messages de soutien.