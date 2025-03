Angie Stone perd la vie dans un accident de la route, quelques heures après un concert en Alabama

La chanteuse de soul américaine Angie Stone est décédée à l'âge de 63 ans, rapportent samedi plusieurs médias américains. L'artiste a perdu la vie dans un accident de la route après un concert à Montgomery, en Alabama.

Angie Stone s’est d’abord fait connaître au sein du trio hip-hop The Sequence, qui a marqué les années 1980 avec le titre "Funk You Up". Elle s’est ensuite imposée en solo avec plusieurs albums marquants, dont Black Diamond (1999) et Mahogany Soul (2001), qui contient son célèbre titre "Wish I Didn’t Miss You". Son dernier album, Love Language, est sorti en 2023.