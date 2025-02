Après la condamnation de Stéphane Plaza pour violences conjugales, M6 prend une décision radicale

En l’espace de quelques mois, Stéphane Plaza est passé du statut d’animateur préféré des Français à celui de figure controversée. Ce mardi 18 février, le tribunal de Paris l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pour violences physiques et psychologiques sur une ancienne compagne entre 2018 et 2022. Parmi les faits reprochés : un coup de poing à l’épaule, des doigts luxés et une humiliation publique. À l’audience, il avait tenté de se défendre en invoquant sa dyspraxie : "Je ne contrôle pas ma force, car je suis maladroit".

En pleurs à l’énoncé du verdict, l’animateur a annoncé son intention de faire appel. Il a toutefois été relaxé des accusations de violences psychologiques "habituelles" sur une autre ex-compagne.