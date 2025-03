Après ses démêlés avec la justice américaine, le fils de Jean-Claude Van Damme condamné en Belgique

Nicolas Van Varenberg, fils cadet de Jean-Claude Van Damme, fait de nouveau parler de lui pour de mauvaises raisons. Ce lundi, le tribunal de Bruges l’a condamné à trois mois d’interdiction de conduire et à une amende de 2.800 euros pour avoir roulé en état d’ébriété, à contresens et à une vitesse excessive sur la Kustlaan, entre Knokke-Heist et Zeebruges.

Un comportement dangereux au volant

Selon le témoignage d’un automobiliste, Kurt Decleer, relayé par HLN, Nicolas Van Varenberg a enchaîné plusieurs infractions graves. "Je me suis arrêté un instant au rond-point pour lui faire remarquer qu’il était en tort", raconte-t-il. "Il a alors foncé dans le rond-point et a également heurté mon véhicule, heureusement sans trop de dégâts. Il est ensuite reparti en marche arrière et je l’ai retrouvé un peu plus tard sur un parking".