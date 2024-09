Attention aux "deepfake" de médecins connus, au service d'arnaques commerciales

Ces arnaques frisent la mise en danger de la vie d'autrui et sont d'autant plus pernicieuses qu'elles reposent sur l'image de médecins-stars, comme le Dr Michel Cymes en France ou le Dr Michael Mosley au Royaume-Uni, victimes de ces "deepfake", contenus en ligne générés ou modifiés grâce à l'intelligence artificielle.

Contacté par l'AFP en mai, Michel Cymes avait dit avoir déjà assigné en justice Meta pour dénoncer ces "arnaques".

Le Britannique Hilary Jones, qui apparaît sur des vidéos générées par IA en train de vendre un faux remède contre l'hypertension, mais aussi des gommes au chanvre, a employé un expert pour traquer ces publicités.

"Mais même quand elles sont enlevées, elles réapparaissent le lendemain sous un autre nom", se désespère-t-il dans le BMJ.

- "Cercles conspirationnistes" -

Ces arnaques "ont pris de l'ampleur en raison des progrès du +deep learning+" (technologie destinée à permettre à une machine d'apprendre par elle-même), explique Frédéric Jurie, enseignant-chercheur en informatique de l'Université de Caen.

La qualité des "deepfake" en images, audio et vidéo a fait des progrès énormes, note le spécialiste: "aujourd'hui on accède à des dizaines de milliards d'images et on est capable de construire des algorithmes qui peuvent modéliser tout ce qui peut apparaître dans les images et régénérer les images. C'est ce qu'on appelle l'IA générative".