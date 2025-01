"C’est terrible que des escrocs profitent des fans": Brad Pitt réagit à l’arnaque qui a ruiné Anne

Face à la caméra, Anne, la victime âgée d'une cinquantaine d'années, a dévoilé les rouages d'une arnaque sophistiquée. L’escroc, qui utilisait de faux selfies et des documents falsifiés, a réussi à lui soutirer des centaines de milliers d’euros. Hospitalisée dans un centre spécialisé après plusieurs tentatives de suicide, Anne dénonce aujourd’hui le traitement médiatique qu’elle a subi. "Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent (...). À ma place, vous seriez tombés dans le piège", a-t-elle affirmé sur la chaîne YouTube "Legend".

Anne critique également la production de TF1 pour des inexactitudes dans le reportage : "Le journaliste a retenu ce qu’il ne fallait pas retenir ! Tout ça pour salir mon image et faire de l'audience". Elle insiste sur le fait que ses doutes récurrents face à l’arnaque n’ont pas été mis en avant, et que ses liens familiaux, présentés comme distendus, étaient en réalité solides. "Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchées pendant des mois. C'est totalement faux, jamais au grand jamais ma fille ne m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et, à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient, la preuve en est, c'est qu'elle a témoigné".

Une mise en garde contre les faux contacts

L’histoire d’Anne a également atteint les oreilles de l’acteur Brad Pitt, qui a publié un communiqué via Entertainment Weekly. "C’est terrible que des escrocs profitent de la grande affection que portent les fans à certaines célébrités", a déclaré son porte-parole. L’acteur appelle à la vigilance et rappelle qu’il n’utilise pas les réseaux sociaux pour solliciter ses fans.