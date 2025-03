Chanteur caché, acteur en devenir, dyslexie: découvrez les secrets bien gardés de Lewis Hamilton

Icône de la Formule 1 et sept fois champion du monde, Lewis Hamilton cache bien des talents en dehors des paddocks. Retour sur les facettes méconnues de ce pilote d'exception.

Sur chacune de ses monoplaces, le chiffre 44 est omniprésent. Un chiffre fétiche pour Hamilton, profondément ancré dans son histoire personnelle. C’est celui qui figurait sur la plaque d’immatriculation de la voiture rouge que conduisait son père pendant son enfance. Et le hasard fait bien les choses : 44, c’est aussi l’indicatif téléphonique du Royaume-Uni, pays natal du pilote.

S’il électrise les circuits de Formule 1 depuis près de deux décennies, Lewis Hamilton possède aussi un autre talent, bien moins connu du grand public : il chante. Et plutôt bien. En 2018, sa voix est discrètement apparue sur le titre "Pipe" de Christina Aguilera. À l’époque, personne ne sait que c’est lui. Il choisit de rester anonyme en utilisant le pseudonyme XDNA. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il révèle être derrière cette performance vocale.

Une enfance marquée par la dyslexie

Si son parcours peut sembler fulgurant, l’enfance de Lewis Hamilton n’a pas été un long fleuve tranquille. À l’école, il souffre d’un trouble de l’apprentissage qui freine sa scolarité : la dyslexie.

À lire aussi Sensation en F1: Lewis Hamilton cartonne et s'offre sa première pole avec Ferrari en Chine

Ce n’est qu’à 16 ans qu’un diagnostic est posé. "Je n’ai compris qu’à 16 ans que j’étais dyslexique. Heureusement, j’ai pu compter sur un professeur qui a pris soin de moi. Il m’a aidé à me découvrir et à m’améliorer grâce à l’éducation", confie-t-il aujourd’hui.

Une rencontre décisive à 10 ans

Dès l’enfance, Hamilton affiche une ambition rare. À seulement 10 ans, il croise le chemin de Ron Dennis, patron de l’écurie McLaren. Il lui demande un autographe et lance, avec aplomb : "Bonjour, je suis Lewis Hamilton et un jour, je veux être un champion dans l’une de vos voitures !". Impressionné, Dennis lui laisse une note : contacte-moi dans neuf ans. La suite est devenue légende : McLaren lancera sa carrière en F1, et le jeune garçon deviendra une superstar mondiale.

Objectif Hollywood ?

Toujours avide de nouveaux défis, Lewis Hamilton nourrit également des rêves de cinéma. Il s’est offert les services d’un agent et d’un coach en comédie, et a même passé des castings en envoyant des vidéos. Il a déjà prêté sa voix à des personnages d’animation, notamment dans la franchise Cars. Il aurait pu apparaître dans un "Mission Impossible", mais a dû décliner, faute de temps.