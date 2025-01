Chris Brown contre Warner Bros: pourquoi le chanteur réclame-t-il 500 millions de dollars?

Le chanteur américain Chris Brown réclame 500 millions de dollars à Warner Bros. Discovery et d'autres sociétés pour un "documentaire diffamatoire".

Le documentaire "Chris Brown: une histoire de violences", diffusé le 27 octobre par la chaîne Investigation Discovery de Warner Bros, retrace les plaintes déposées au fil des ans contre le rappeur et chanteur de R&B.

Ce jeudi 23 janvier, le chanteur Chris Brown a intenté un procès de 500 millions de dollars contre Warner Bros. Discovery et d'autres sociétés pour avoir réalisé un "documentaire diffamatoire", selon un communiqué publié sur son compte Instagram.

Un porte-parole de la chaine Investigation Discovery a déclaré mercredi au quotidien USA Today: "Nous soutenons la production et nous nous défendrons vigoureusement contre ce procès".

Dans une plainte déposée mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles, les avocats de M. Brown ont déclaré que le documentaire contient une "narration trompeuse", qui accuse leur client "d'actes odieux, notamment d'agression sexuelle et de falsification de preuves. Des allégations qui ont été discréditées devant les tribunaux et rejetées comme étant sans fondement".

Les 500 millions de dollars réclamés le sont auprès de Ample, LLC, Warmer Brothers et d'autres personnes responsables de la production du documentaire. Dans la déclaration publiée sur le compte Instagram de M. Brown, ses avocats ont déclaré que le documentaire "a fait du sensationnel avec des affirmations démenties pour augmenter le nombre de spectateurs et les revenus, en nuisant de manière imprudente à la réputation de M. Brown et en diffusant de fausses informations au public. Pour être clair, M. Brown n'a jamais été reconnu coupable d'un quelconque crime sexuel".

L'artiste, qui est passé soudainement d'une chorale d'église locale au statut de célébrité de la pop, a également été arrêté en 2016 après qu'une femme a affirmé qu'il avait pointé une arme sur elle. Plus tôt dans l'année, il a été accusé de coups et blessures par une autre femme à Las Vegas.

L'avocat de l'artiste, Levi McCathern, a déclaré mardi que les réalisateurs du documentaire avaient sapé "les efforts déployés pendant dix ans pour reconstruire sa vie, mais aussi la crédibilité des véritables survivants de violences".