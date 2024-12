De l’enfance difficile aux sommets de la gloire: la vie fascinante de Cher enfin dévoilée

Cher n’a jamais fait les choses à moitié, et son autobiographie le prouve. Le premier tome, 400 pages en français (432 en version originale), vient de sortir chez Harper Collins. Il couvre sa vie de son enfance jusqu’au début des années 80. Pourquoi deux tomes ? Parce que la star a beaucoup à raconter. À la page 100, elle n’a que 14 ans ! L’histoire s’arrête juste avant ses plus grands succès solo des années 80-90, comme le mythique "If I Could Turn Back Time". Pour ces révélations-là, il faudra attendre l’an prochain.

La petite Cheryl Sarkisian a grandi dans un chaos familial impressionnant. Abandonnée par un père, chauffeur routier, accro à l’héroïne et aux jeux d’argent, elle a connu une enfance marquée par l’instabilité et l'insécurité. Sa mère, mariée à plusieurs reprises, l’a baladée entre pauvreté extrême et opulence soudaine, selon les moyens des beaux-pères. Le récit est poignant : Cher décrit par exemple la joie d’avoir reçu un simple vélo pour ses 10 ans, un luxe dans son univers incertain.