De Pussycat Dolls à Broadway: que devient l’ex-leader du girls band, Nicole Scherzinger?

Une revanche sur le star-system

Pour Nicole Scherzinger, Sunset Boulevard représente bien plus qu’un rôle. C’est une revanche personnelle. Devenue star mondiale grâce à des tubes pop, elle a longtemps cherché à prouver son talent au-delà de l’image glamour. Aujourd’hui, c’est chose faite : la critique la salue unanimement pour sa performance. Un accomplissement qui semble répondre à un souhait formulé dès 2008 dans la chanson "When I Grow Up" : "I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies", (NDLR : "Quand je serai grande, je veux être célèbre, être une star, jouer dans des films"). Mission accomplie, Nicole !

Cette renaissance sur les planches tombe à point nommé : l’année prochaine, "Don’t Cha", le premier tube des Pussycat Dolls, soufflera ses 20 bougies. Nostalgie oblige, on se remémore ces années où le groupe enflammait les pistes de danse avec des titres comme Buttons.