Des autoroutes françaises aux aéroports américains: les secrets méconnus de Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre s’apprête à électriser Bruxelles avec un concert grandiose sur la place des Palais le 1er juillet prochain. Pour les amateurs de musique électronique et de spectacles visuels impressionnants, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Avec ses lasers, projections géantes et effets pyrotechniques, l’artiste a marqué les esprits dès les années 80 et 90, attirant des foules gigantesques, comme à La Défense en 1990 avec 2,5 millions de spectateurs ou à Moscou, où il en a rassemblé 3,5 millions.

"Oxygène", un succès intemporel

Derrière ces shows démesurés, on en oublierait presque la musique qui a fait la renommée de Jean-Michel Jarre. Son plus grand tube, Oxygène, Pt. 4, fêtera d’ailleurs ses 50 ans en 2026. L'album "Oxygène" s’est écoulé à 18 millions d’exemplaires dans le monde, une performance exceptionnelle pour un disque instrumental, sans véritable single promotionnel. Pourtant, sa musique a trouvé une place dans la culture populaire, notamment en accompagnant l’ouverture de l’autoroute A4 en France, celle qui mène à Disneyland Paris.