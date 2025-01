"Des gens ont tout perdu": le fils de Patrick Bruel témoigne après la perte de leur maison

Au micro d’Europe 1 ce lundi 13 janvier, Léon Hesby, 18 ans, a évoqué la disparition de la maison familiale, détruite par les incendies qui ravagent Los Angeles. "Elle a été complètement brûlée", a-t-il confirmé. Mais pour le jeune homme, l’essentiel est ailleurs. "Avant toute chose, il faut dire le plus important et le plus grave : des gens sont morts, avant les choses matérielles. On est évidemment très tristes, mais nous ne sommes pas les plus à plaindre, car des gens ont tout perdu".

Une maison symbole d’enracinement

Patrick Bruel, installé à Los Angeles depuis plusieurs années, avait également exprimé son désarroi dans un message poignant publié sur Instagram. L’artiste de 65 ans a décrit cette maison comme "un refuge essentiel" pour lui et ses fils, Oscar et Léon. "C’était un bel ancrage, un autre refuge", a-t-il écrit. Évoquant les souvenirs irremplaçables liés à ce lieu, il a confié : "La seule assurance à laquelle on ne peut pas souscrire, c’est celle de l’émotion, des souvenirs, des objets, des parfums et des silences qui entouraient cette maison qui part en fumée".

Arrivée dans cette demeure il y a huit ans, la famille Bruel y avait tissé des liens forts. "Oscar avait 13 ans et Léon 11 ans quand nous sommes arrivés. C’est très dur de voir disparaître des racines qu’on a tant de mal à construire", a ajouté le chanteur.

Les incendies qui ravagent la région depuis plus d’une semaine ont causé la mort d’au moins 24 personnes et détruit plus de 12.000 bâtiments, dont plusieurs écoles. Les vents violents prévus dans les prochains jours par le service météorologique américain pourraient aggraver encore la situation.