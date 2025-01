Une carrière prometteuse en vue: Léon Hesby, le fils de Patrick Bruel, fait ses débuts sur scène à Los Angeles

Léon a récemment fait ses débuts en live dans une salle intimiste de 220 places à Beverly Hills. Pour l’occasion, ses deux parents étaient présents dans le public. Imaginez leur fierté lorsque leur fils a interprété des morceaux comme une reprise de Vianney. Mais attention, pas question de l’appeler "Léon Bruel". Sur scène, il se fait désormais connaître sous le nom de Léon Hesby.

Le choix de ce pseudonyme est un clin d'œil familial : "Hesby" vient des initiales "S" et "B", en référence à ses parents, Amanda Sthers et Patrick Bruel. Un hommage subtil, et surtout, un nom qui sonne plus "américain".