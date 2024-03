Dries Van Noten va quitter la direction de sa griffe en juin

"Le moment venu sera annoncé le (nom du) créateur qui poursuivra l'histoire de la maison", ajoute Dries Van Noten, qui aura 66 ans en mai.

Installé dans la mode depuis 1986 et unanimement respecté dans le microcosme sans jamais être devenu connu du grand public, "DVN", baptisé "Daddy Dries" ou le "maître flamand", s'est imposé pour un talent précis: la maîtrise de la construction du vêtement, le "tailoring".

Issu d'une famille de tailleurs et diplômé de la Royal Academy of Art d'Anvers, Dries Van Noten défile dans le cadre de la Fashion Week parisienne depuis 1993. En 2018, le groupe de luxe Puig a pris une participation majoritaire dans la griffe qui développe aussi des produits de beauté et des parfums