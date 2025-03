Elijah Wood, star du Seigneur des Anneaux, attendu en Belgique: quelle est la raison de sa venue?

Elijah Wood, 44 ans, reste une figure incontournable du cinéma fantasy. Révélé au grand public en 2001 grâce à son rôle emblématique dans la trilogie "Le Seigneur des Anneaux", il a marqué toute une génération de spectateurs. En dehors de la saga culte, il a également brillé dans des films comme "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004) et des séries telles que "Wilfred" (2011-2014) et "Dirk Gently", détective holistique (2016-2017).

Un week-end sous le signe de la pop culture

Le salon FACTS (Fantasy Anime Comics Toys Space), qui se tiendra au Flanders Expo de Gand les 5 et 6 avril, est l’un des événements majeurs de la pop culture en Belgique. Chaque année, il rassemble des milliers de fans venus célébrer le cinéma, les séries, les comics et l’univers geek.