"C’est comme faire trois films à la suite": à 81 ans, Robert De Niro découvre le rythme intense de Zero Day

À 81 ans, Robert De Niro se lance dans une nouvelle aventure : pour la première fois de sa carrière, il joue dans une série télévisée. Dans "Zero Day", il incarne un ancien président américain confronté à une cyberattaque dévastatrice. Et ce n’est pas tout : il revient aussi au cinéma avec "The Alto Knights", où il joue deux rôles !

Un SMS glaçant est envoyé à tous les citoyens : "Cette attaque se reproduira". Face à cette menace inédite, l’actuelle présidente fait appel à son prédécesseur. Mais George Mullen n’est plus aussi vif qu’avant : son âge avancé et des problèmes de mémoire compliquent sa mission.

Jusqu’ici habitué au grand écran, Robert De Niro s’essaie à un nouveau format avec "Zero Day", un thriller politique en six épisodes. Il y incarne George Mullen, un président américain à la retraite qui profite d’une vie paisible dans sa villa, entre piscine et écriture de mémoires. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsqu’une cyberattaque massive frappe les États-Unis, causant 3 400 morts et plongeant le pays dans le chaos.

Un rôle taillé sur mesure pour De Niro

Plus qu’une série, "Zero Day" semble être une ode à Robert De Niro. L’acteur est omniprésent à l’écran, capté sous toutes les coutures, parfois en très gros plan. À 81 ans, son charisme reste intact, mais le tournage s’est révélé éprouvant. Habitué au cinéma, il a découvert la cadence intense des séries télévisées. "C’est comme faire trois films à la suite", confiait-il sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert.

Malgré l’exigence du tournage, il a été séduit par la qualité du scénario : "C’était bien écrit, très intelligent. C’est un thriller politique. Le pays s’est arrêté durant une minute. Tout est devenu fou. Les avions, les trains se sont crashés. Et personne ne sait d’où cette attaque est venue", expliquait-il.

De Niro en double exemplaire au cinéma

Et les fans de De Niro seront ravis : en plus de "Zero Day", il est aussi de retour au cinéma avec "The Alto Knights", un film de gangsters qui sort le 19 mars. Particularité ? Il y incarne deux personnages !

Dans le New York des années 50, deux chefs de mafia s’affrontent. Une scène promet déjà d’être culte : une table de restaurant où s’opposent un De Niro à lunettes et un autre plus dégarni.