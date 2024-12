Emilie Dequenne confie vivre avec seulement 30 euros brut par jour: comment est-ce possible? 

Emilie Dequenne a bouleversé le public en évoquant son combat contre le cancer et les difficultés financières qu'elle affronte en tant qu'intermittente du spectacle.

C’est un témoignage bouleversant qu’a livré l’actrice belge Emilie Dequenne dimanche soir sur TF1. Après avoir appris en août 2023 qu’elle était atteinte par une tumeur installée sur la glande surrénale, l’actrice belge livre depuis plus d’un an un combat contre le cancer. Un cancer qui a regagné du terrain et qui nécessite aujourd’hui une nouvelle hospitalisation. "Au fond de moi, je sais pertinemment que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu", a-t-elle notamment confié à Audrey Crespo-Mara.

Lors de cet entretien, Emilie Dequenne a également raconté qu’elle ne vit qu’avec 30 euros brut par jour : mais comment est-ce possible ? C'est dû à son statut d'intermittente, explique notre journaliste Peggy Simono ce mardi sur bel RTL. Elle ne travaille plus à cause de la maladie. Elle l'a avoué lors de cette interview : pour les intermittents du spectacle, c'est une catastrophe. Au début, c'était pire, c'était 20 euros avant que ça ne passe à 30 euros par jour.