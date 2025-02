Gérard Depardieu fait à nouveau l'objet d'une enquête: que lui reproche-t-on cette fois?

Gérard Depardieu fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, ouverte en février 2024 par le Parquet national financier (PNF), a-t-on appris lundi de sources proches du dossier, confirmant une information de Mediapart. L’acteur est soupçonné d’avoir déclaré une domiciliation fictive en Belgique depuis 2013 afin d’échapper à l’impôt en France.

Dans le cadre de cette enquête, plusieurs perquisitions ont été menées à la mi-février 2025 à Paris, en Belgique et dans le Maine-et-Loire, où Gérard Depardieu possède un château, a précisé la source proche du dossier. Des auditions ont également eu lieu, sous la supervision de la police judiciaire. Selon la source proche du dossier, cette enquête fait suite à plusieurs signalements de l’administration fiscale et vise à établir si cette domiciliation était fictive et quel montant d’impôts aurait pu être soustrait aux autorités françaises.