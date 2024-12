"Heureusement que cet album existe ": Amir se confie sur le deuil de sa mère et sa thérapie musicale

Le chanteur Amir revient avec "C Amir", un album cathartique et intime, écrit dans l'urgence et porté par des émotions profondes. Une œuvre marquée par le deuil, mais tournée vers la lumière.

Amir qualifie son dernier opus, "C Amir", comme l'album le plus personnel de sa carrière. Écrit dans une période de deuil suite au décès de sa mère, il a été conçu rapidement, dans une démarche viscérale. "Je ne suis pas venu m'amuser à écrire des chansons et faire des tubes, mais au contraire évacuer rincé des peines, me réunir avec des amis de confiance avec qui on a beaucoup parlé, avec qui on transformait ces discussions en chansons", explique-t-il. Une véritable thérapie qui l'a aidé à surmonter cette épreuve.

"C Amir" reflète une sincérité brute, Amir posant "le cœur sur la feuille". Loin d'être un album sombre, il incarne une quête de lumière et de renouveau : "Heureusement que cet album existe et que je peux être là avec le sourire ou dire que je suis content de le défendre".