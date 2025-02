"Il y avait le meilleur et le pire chez lui": Daniel Pantchenko dévoile des confidences inédites de Claude Nougaro

Daniel Pantchenko dévoile un Nougaro intime

Le journaliste Daniel Pantchenko, qui publie un recueil d’entretiens avec Claude Nougaro, nous a confié sa chanson préférée : "Assez". Un titre moins connu, mais d’une étonnante modernité.

"Cette chanson parle de l'évolution du monde et de l’écologie. Quand il dit 'les coquillages et crustacés en ont assez', ça veut dire que cette planète est en train d'exploser", explique Daniel Pantchenko.

Au-delà des chansons, le livre nous plonge dans la personnalité haute en couleur de l’artiste. Daniel se souvient d’un homme spontané et chaleureux, qui n’avait pas peur des mots ni des gestes affectueux. Il raconte une rencontre marquante chez la sœur de Nougaro : "Quand il a ouvert la porte, il avait une bouteille de whisky à la main et il m’a embrassé très chaleureusement sur la bouche, sans arrière-pensée, juste parce qu'il était content de me voir. C'était un personnage très spontané, avec son langage et ses explosions, il y avait le meilleur et le pire chez lui".