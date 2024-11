Britney Spears renoue enfin avec son plus jeune fils, l'aîné la boycotte encore: "Ils étaient gênés parce que..."

Britney Spears a traversé une période très difficile ces dernières années, marquée par des problèmes de santé mentale et une mise sous tutelle très controversée qui l'a privée de sa liberté pendant plus d'une décennie. Ces épreuves ont fortement impacté sa relation avec ses deux fils, Sean Preston (19 ans) et Jayden (18 ans), nés de son mariage avec le danseur Kevin Federline.

Malheureusement, la relation avec son aîné, Sean Preston, semble plus compliquée. Le jeune homme, qui vit désormais à Hawaï avec son père, garderait ses distances. "Il n'a pas l'intention de rendre visite à Britney", confie la source. Selon le Daily Mail, Sean Preston aurait été "gêné" par certains comportements de sa mère sur les réseaux sociaux, notamment par ses publications jugées parfois "étranges" ou provocantes.

Malgré la distance géographique et les tensions passées, Jayden semble plus ouvert à une réconciliation. Il se rendrait régulièrement en Californie et envisagerait même de s'y installer prochainement. "Britney est ravie de retrouver 'son bébé'", assure un proche. "Elle ne pourrait pas être plus heureuse."