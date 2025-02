"J’ai été accusé à tort": Ary Abittan brise le silence après son non-lieu pour viol

Trois ans après les accusations de viol qui ont marqué sa carrière, l’humoriste s’est exprimé pour la première fois à la télévision sur le plateau de "C à vous". Il revient sur l’affaire et sur sa volonté d’avancer.

Invité d’Anne-Élisabeth Lemoine, Ary Abittan a justifié son silence médiatique : "C’était indispensable parce que je voulais réserver ma parole à la justice. Je ne voulais pas jouer le jeu du tribunal médiatique. C’était très important pour moi. Donc je l’ai fait, aujourd’hui je suis là, je suis très heureux d’être là. Et encore une fois, je vous dis, la dernière fois que je suis venu, c'était dans d’autres conditions mais voilà, j’avance. Je ne laisse pas cette situation me définir".

Après plusieurs années de silence, Ary Abittan a pris la parole en direct sur France 5 dans l’émission C à vous, ce mardi 25 février. L’humoriste, accusé de viol en 2021 avant de bénéficier d’un non-lieu confirmé en appel, est revenu sur cette période difficile.

Accusé de viol par une jeune femme qui affirmait qu’il lui avait imposé une sodomie non consentie en octobre 2021, l’acteur avait été mis en examen avant d’être blanchi par la justice. Après un premier non-lieu en avril 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 31 janvier dernier, suivant les réquisitions du parquet général.

Une reprise de carrière sous tension

Depuis la clôture de l’affaire, Ary Abittan a repris son métier et se produit à Paris depuis mi-février avec son spectacle "Authentique" à la Cigale. Mais ses représentations sont contestées par plusieurs mouvements féministes, notamment le collectif #NousToutes, qui réclame l’annulation de ses spectacles.

"Je respecte leur combat. Je respecte profondément parce que c’est très, très important la parole de la femme. Mais moi je peux vous parler de mon histoire. J’ai été accusé à tort et j’ai été innocenté trois fois. Il y a des mises en examen en juillet 2023. Ensuite, en avril 2024, il y a eu un premier non-lieu et un deuxième non-lieu il y a quelques semaines. Sept magistrats se sont succédé dans cette affaire et ont déclaré que j’étais innocent", conclut l'humoriste.