"Je me sens très bête": une fan de Grey's Anatomy escroquée de plusieurs centaines de milliers d’euros par un faux Martin Henderson

Après Anne et le faux Brad Pitt, une nouvelle victime d’arnaque sentimentale vient de se faire piéger par un faux Martin Henderson, l’acteur de "Virgin River" et de "Grey's Anatomy". Une Américaine de 47 ans a perdu 375.000 dollars, convaincue qu’elle entretenait une relation avec la star de la série.

Des demandes de plus en plus extravagantes

Progressivement, les demandes financières arrivent : des frais d’urgence, une caution prétendument nécessaire, des projets imaginaires nécessitant des investissements. L’escroc est malin et convaincant. Il lui soutire ainsi 10.000 dollars pour une caution, 5.000 dollars en bitcoins, mais aussi de l’argent pour financer un vol en jet privé entre l’Afrique du Sud et les États-Unis, pour un total de 30.000 dollars. L’arnaque va jusqu’à l’achat de 25 MacBook pour une prétendue mission, portant la somme totale dérobée à 375.000 dollars.

Une révélation choc

C’est en décembre dernier que la vérité éclate. Un proche lui envoie un article du New Zealand Herald mentionnant que Martin Henderson se trouve en Nouvelle-Zélande, à un rallye moto. La jeune femme comprend alors l’ampleur de la manipulation. "Je me suis dit : 'Que fait Martin à Matakana, en Nouvelle-Zélande, alors qu'il m'a dit qu'il était allongé dans un lit d'hôpital à Johannesburg après une légère crise cardiaque ?'", confie-t-elle.

Effondrée, elle se sent trahie et honteuse : "Je ne sais plus où donner de la tête, je me sens très bête d’avoir ouvert mon cœur ainsi. J’ai été manipulée pendant des moments très douloureux de ma vie", a confié Lea au New Zeland Herald.