"Je n'avais pas envie de changer quoi que ce soit": Gad Elmaleh transforme un lieu mythique en comedy club

Michou, figure légendaire de Montmartre, y avait créé un cabaret où des travestis, les "Michettes", imitaient les stars de la chanson et du cinéma. Après le décès de son fondateur en 2020, l’établissement a connu des difficultés financières jusqu’à sa liquidation judiciaire l’été dernier. La famille de Michou se réjouit aujourd’hui de voir le lieu renaître sous une autre forme : "Gad Elmaleh va continuer à faire vivre le 80 rue des Martyrs, tombé entre de bonnes mains comme Michou l'aurait aimé", assure Catherine Catty-Jacquart, nièce de Michou.

Un tremplin pour les humoristes

D’une capacité de 80 places, le Michou Comedy Club proposera des spectacles du mercredi au samedi, avec l’objectif d’accueillir des humoristes en début de carrière toute la semaine. Paul de Saint Sernin, vu dans "Quelle Époque!" sur France 2, a inauguré la scène lors de la soirée d’ouverture.

Pour Gad Elmaleh, cette aventure est avant tout une mission de transmission : "Il n'y aura jamais de grand joueur sans centre de formation. On est à la fois un terrain, un lieu du match, un lieu de vie, d’échange et de rencontres". "Je ressens beaucoup d'émotion. La satisfaction de voir la naissance des carrières, c'est énorme !", ajoute-t-il. Une vision partagée par de nombreux humoristes, à l’image de Nordine Ganso : "Je pense que c'est très bien, c'est très bien pour le stand-up, pour les humoristes, parce que ça nous permet d'avoir d'autres lieux encore pour travailler et puis surtout c'est un lieu mythique et ça permet de réunir deux mondes entre guillemets qui ne se connectaient pas avant. Là on a le burlesque, le stand-up et ça fait la culture d'aujourd'hui et c'est chanmé".

Emy, une autre artiste programmée, souligne l’importance de cette initiative : "Quand Gad t’appelle pour jouer au Michou, tu ne peux être qu’honoré. Il pourrait ne pas le faire, mais il veut transmettre et continuer à faire vivre le stand-up".