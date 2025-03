"Je ne suis pas encore l’acteur le plus expérimenté": ce célèbre DJ belge fait ses débuts à Hollywood aux côtés d’Arnold Schwarzenegger

Le célèbre DJ belge Dimitri Vegas donne la réplique à Arnold Schwarzenegger dans le film "The Man with the Bag". Une expérience inédite pour l’artiste, qui partage l’affiche avec la légende du cinéma d’action.

Loin d’être un simple hasard, ce rôle a nécessité du travail et de la persévérance pour le DJ belge. "Ce n’est pas parce que je rencontre parfois des stars hollywoodiennes lors de soirées qu’elles m’appellent pour un rôle, je dois vraiment travailler très dur et consacrer beaucoup de temps pour espérer être auditionné. Et pour ce film, tout s’est enchaîné. Honnêtement, j’avais un peu perdu espoir", confie-t-il à HLN .

Dimitri Vegas, connu pour enflammer les plus grands festivals de musique électronique, s’offre un nouveau défi : le cinéma. Et pas aux côtés de n’importe qui. Dans "The Man with the Bag", il partage l’écran avec Arnold Schwarzenegger, qui incarne un Père Noël musclé lancé dans une mission périlleuse.

Une expérience impressionnante aux côtés de Schwarzenegger

Plonger dans un tournage aux côtés d’une icône comme Arnold Schwarzenegger aurait de quoi impressionner n’importe quel acteur, et Dimitri Vegas ne cache pas son enthousiasme : "Je suis littéralement arrivé sur le plateau comme le petit nouveau de la classe. Sans présentation ni préparation, sur le même plateau qu’Arnold Schwarzenegger, que j’admire depuis que je suis enfant. C’est un peu excitant. D’autant plus que je ne suis pas encore l’acteur le plus expérimenté de la planète".

Mais le colosse d’Hollywood s’est montré accueillant : "Entre les scènes, Arnold et moi avons très bien accroché, ce qui m’a tout de suite rassuré. C’est peut-être une grande star hollywoodienne, mais c’est avant tout un homme très sympathique et agréable à côtoyer, ce fut une agréable rencontre".

The Man with the Bag : un rôle atypique pour Schwarzenegger

Réalisé par Adam Shankman (Hairspray), "The Man with the Bag" met en scène un Père Noël hors du commun, qui fait équipe avec un ancien voleur (incarné par Alan Ritchson) pour récupérer son sac magique volé. Un mélange explosif d’action et de comédie, rappelant La Course au jouet (Jingle All the Way) sorti en 1996.

Les premières images du tournage, diffusées par Amazon MGM, avaient fait parler d’elles en raison de l’apparence vieillie de Schwarzenegger, 77 ans, suscitant l’inquiétude de ses fans. Pourtant, l’acteur prouve une fois de plus qu’il est toujours prêt à relever de nouveaux défis.