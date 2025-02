"Je suis reconnaissante d'être de retour": Karla Sofía Gascón assistera aux Oscars malgré les polémiques

À 52 ans, Karla Sofía Gascón est devenue la première actrice transgenre nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Initialement considérée comme une favorite, elle a vu ses chances s'effondrer en janvier après la révélation d'anciens tweets controversés. Ses excuses n'ont pas suffi à calmer la polémique et Netflix, distributeur du film, a pris ses distances pour tenter de limiter l'impact négatif sur "Emilia Pérez", qui totalise 13 nominations aux Oscars.

Karla Sofía Gascón, star du film "Emilia Pérez", a confirmé sa présence aux Oscars dimanche, malgré la tempête médiatique provoquée par la résurgence d'anciens messages racistes et islamophobes publiés sur ses réseaux sociaux. Ces révélations ont lourdement impacté la campagne du film de Jacques Audiard, pourtant auréolé de succès lors des précédentes cérémonies de récompenses.

Emilia Pérez, une comédie musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant, a d’abord été accueilli avec enthousiasme. Il a remporté le prix du jury et un prix d’interprétation collective au Festival de Cannes, puis quatre Golden Globes, dont meilleur film international et meilleure comédie.

Si sa venue aux Oscars est confirmée, les détails de sa participation restent flous. On ignore encore si elle défilera sur le tapis rouge, accordera des interviews ou prendra place aux côtés du reste de l'équipe du film. Avant cette soirée décisive, elle devrait également assister aux Césars vendredi à Paris, selon Variety.

Après une période de retrait médiatique, l'actrice a décidé d’assister à la cérémonie, selon la presse spécialisée hollywoodienne. Netflix prendra en charge ses frais de déplacement, une pratique habituelle pour les studios soutenant leurs nommés. "Je ne sais pas trop comment je me sens, mais je suis reconnaissante d'être de retour", a confié Karla Sofía Gascón au Hollywood Reporter lundi. "Je suis reconnaissante à tous ceux qui ont cru en moi, à Netflix, à la société de production et à mes collègues".

Mais le film a aussi divisé, notamment au Mexique, où certains lui reprochent une vision trop édulcorée du narcotrafic et une distribution dominée par des acteurs non mexicains, comme Selena Gomez, critiquée pour son espagnol approximatif.

Si Emilia Pérez est le film non anglophone le plus nommé de l’histoire des Oscars avec 13 nominations, seule Zoe Saldaña, en lice pour le meilleur second rôle féminin, semble réellement favorite pour repartir avec une statuette dimanche.