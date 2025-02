Catherine Deneuve, Monte-Cristo, Emilia Perez… Ce qu’il faut savoir sur la cérémonie des César

Pour leur 50ᵉ édition, les César s’annoncent grandioses avec Catherine Deneuve en présidente et un duel au sommet entre "Le Comte de Monte-Cristo" et "L’Amour ouf". Une soirée où le cinéma populaire pourrait enfin être récompensé.

Le sacre d’un de ces films, ou encore de la comédie "En fanfare", pourrait redorer l’image des César, souvent critiqués pour leur déconnexion avec le grand public. À noter que le plus grand succès de l’année en France, "Un p’tit truc en plus" d’Artus (10,8 millions d’entrées), n’est nommé que dans la catégorie du meilleur premier film.

Un an après le triomphe de "Anatomie d’une chute", les César pourraient cette fois couronner un film grand public. Avec 14 nominations et 9,4 millions d’entrées, "Le Comte de Monte-Cristo" semble bien placé pour décrocher la statuette du meilleur film. Son principal concurrent ? "L’Amour ouf" de Gilles Lellouche, qui a réuni près de 5 millions de spectateurs en France.

Emilia Perez, la polémique en embuscade

Autre prétendant majeur, Emilia Perez de Jacques Audiard (12 nominations), pourrait voir sa campagne compromise par des polémiques. Après des critiques au Mexique sur la représentation du narcotrafic, des propos controversés de son actrice principale, Karla Sofia Gascón, ont refait surface, plombant la campagne du film aux Oscars. Si elle semble hors course pour le César de la meilleure actrice, Zoé Saldaña, autre tête d’affiche du film, pourrait tirer son épingle du jeu.

Dans un registre plus confidentiel, "Miséricorde" d’Alain Guiraudie et L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine pourraient jouer les outsiders et créer la surprise.

Une cérémonie sous haute tension

Pour marquer ce 50ᵉ anniversaire, Catherine Deneuve a accepté la présidence d’honneur. "Je vais monter trois minutes sur scène, ce n'est pas le moment que je préfère d'ailleurs, et après je vais suivre la cérémonie", a confié l’icône du cinéma français.