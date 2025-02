"J'en pèse le privilège": une passation inédite au Festival de Cannes, Juliette Binoche succède à Greta Gerwig à la tête du jury

Le Festival de Cannes a choisi l'actrice Juliette Binoche pour présider le jury de sa 78e édition, qui se tiendra du 13 au 24 mai. À 60 ans, elle succède à Greta Gerwig et devient la deuxième femme consécutive à occuper cette prestigieuse fonction.

Depuis ses débuts au Festival en 1985 avec "Rendez-vous" d’André Téchiné, Juliette Binoche a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Jean-Luc Godard, Leos Carax, Krzysztof Kieslowski, David Cronenberg ou encore Michael Haneke. Son parcours illustre une carrière riche et éclectique, entre cinéma d’auteur et productions internationales.

Avec Juliette Binoche, le Festival de Cannes mise sur l’une des actrices françaises les plus reconnues à l’international. Son talent a été salué dans les plus grands festivals : récompensée à Cannes pour "Copie conforme" d’Abbas Kiarostami, elle a également été primée à la Mostra de Venise et à la Berlinale. En 1997, elle remportait un Oscar pour son rôle dans "Le Patient anglais", rejoignant ainsi le cercle restreint des Français distingués par l’Académie américaine.

Un privilège et une responsabilité

"J'attends avec impatience le partage de ces moments de vie avec les membres du jury et le public. En 1985, je montais les marches pour la première fois avec l'enthousiasme et l'incertitude d'une jeune actrice. Je n'imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de présidente du jury. J'en pèse le privilège, la responsabilité et la nécessité absolue d'humilité", a déclaré l’actrice dans un communiqué.

Ce passage de témoin entre deux femmes à la tête du jury est une rareté dans l’histoire du Festival. La dernière occurrence remontait aux années 1960, lorsque Sophia Loren avait succédé à Olivia de Havilland.

Une artiste engagée

Juliette Binoche n’est pas seulement une icône du cinéma, elle est aussi une artiste engagée. Défenseuse des droits humains et de l’environnement, elle soutient notamment la cause des femmes en Iran et les personnes sans-papiers. Récemment, elle a signé un appel contre les coupes budgétaires dans le secteur culturel en France.