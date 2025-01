Jugé et condamné pour agressions sexuelles, Nicolas Bedos prend une décision sur la suite des événements

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, condamné en octobre à un an de prison dont six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023, renonce à son procès en appel "dans un souci d'apaisement", a indiqué mercredi son avocate dans un communiqué. "Engagé depuis deux ans dans une démarche d'introspection, il espère que ce désistement permettra à chacune et chacun de pouvoir tourner la page et d'avancer", a précisé Me Julia Minkowski. Ce désistement rend sa condamnation définitive.

À lire aussi Nicolas Bedos condamné à 1 an de prison pour agressions sexuelles