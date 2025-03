Julie Zenatti célèbre 25 ans de carrière avec un album et une tournée hors du commun

Alors qu'elle brille sur le parquet de "Danse avec les stars", Julie Zenatti prépare la sortie de son neuvième album, Le chemin, attendu pour le 25 avril. Un projet personnel, accompagné d'une tournée des églises et cathédrales, qui promet une ambiance unique.

Julie Zenatti revient avec un nouvel album, Le chemin, qui sortira le vendredi 25 avril. Ce disque, composé de dix titres, promet de retracer son parcours musical et personnel. Pour donner un avant-goût à ses fans, la chanteuse a déjà dévoilé un premier single, Demain, disponible depuis quelques jours.

Les spectateurs pourront profiter d’un cadre unique : des voûtes résonnantes, des vitraux éclairés à la bougie et une acoustique parfaite pour mettre en valeur la voix puissante de Julie Zenatti. La Belgique ne sera pas en reste puisque trois dates y sont prévues :

Qui dit nouvel album, dit aussi nouvelle tournée. Et pour ce retour sur scène, l’artiste a choisi un cadre singulier : les églises et cathédrales.

Toujours dans l’art du mystère, Julie Zenatti a récemment partagé une vidéo où on la voit chanter, accompagnée d’un pianiste. Un extrait inédit qui pourrait bien être une autre chanson de l’album, même si elle n’a pour l’instant rien dévoilé de plus.

Un retour aux sources pour celle qui incarnait Fleur-de-Lys dans Notre-Dame de Paris.

25 ans de carrière et 6 disques d’or

Julie Zenatti fête cette année ses 25 ans de carrière. Un parcours impressionnant marqué par six disques d’or et des titres incontournables, dont son plus grand succès "Si je m’en sors", qui célèbre déjà un quart de siècle.

Une belle consécration pour celle qui a été repérée en 1994… lors d’un karaoké dans un club de vacances. La suite, on la connaît : une ascension fulgurante, des albums à succès et une voix reconnaissable entre toutes.