Plus de vingt ans plus tard, Axelle Red sort la suite d’une chanson culte: "C’est une histoire que j’avais besoin de raconter"

Sorti en 2002, Manhattan-Kaboul est devenu l’un des titres les plus marquants de la chanson française. Ce duo entre Renaud et Axelle Red dénonçait les ravages de la guerre après les attentats du 11 septembre. Plus de vingt ans plus tard, la chanteuse a décidé de lui donner une suite dans son prochain album.

Une relation pleine de pudeur et de tendresse

Si Renaud ne participera pas directement à cette nouvelle version, il reste une figure incontournable dans la vie d’Axelle Red. Leur complicité artistique et personnelle est toujours bien présente. "Renaud, c’est quelqu’un que j’ai dans le cœur et que je garderai toujours dans mon cœur", explique-t-elle. "Ce n’est pas quelqu’un que j’appelle tous les jours, car on a une sorte de pudeur entre nous, mais notre relation est très tendre. Il y a beaucoup d’amour, et puis on a vécu beaucoup de choses. C’est presque comme si on avait un enfant ensemble".

Elle se souvient aussi du contexte dans lequel Manhattan-Kaboul avait été enregistré. "Quand on a enregistré cette chanson, Renaud n’était pas bien. Je ne dis pas que c’est grâce à moi, mais cette chanson lui a donné une possibilité de réaccrocher avec son public. Et son public le porte. C’est une très jolie histoire".

Ce nouveau morceau viendra s’inscrire dans un projet plus large : le prochain album d’Axelle Red, actuellement en préparation. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré sur ce disque, mais la chanteuse semble plus inspirée que jamais.