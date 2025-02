Kevin Spacey, célèbre acteur de House of Cards, visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

L'acteur américain Kevin Spacey fait face à une nouvelle procédure civile pour agression sexuelle au Royaume-Uni. Un ancien acteur, Ruari Cannon, l'accuse de faits survenus en 2013 et poursuit également deux organisations liées au théâtre Old Vic.

Kevin Spacey est de nouveau dans la tourmente judiciaire. L'acteur oscarisé pour "American Beauty" et "Usual Suspects" est visé par une plainte pour agression sexuelle à Londres, a confirmé mercredi le cabinet d'avocats Fieldfisher. La procédure a été engagée par Ruari Cannon devant la Haute Cour, selon l'agence britannique PA. Deux organisations en lien avec le théâtre Old Vic, dirigé par Kevin Spacey entre 2003 et 2015, sont également mises en cause.

À ce stade, les détails précis des accusations portées par Ruari Cannon n'ont pas été rendus publics.

Une accusation déjà évoquée dans un documentaire

Ruari Cannon avait déjà témoigné contre l’acteur dans le documentaire "Spacey Unmasked", diffusé en mai 2024 sur Channel 4. Il y affirmait avoir été touché de manière inappropriée par Kevin Spacey en 2013, alors qu’il avait 21 ans et l'acteur 53 ans. Neuf autres hommes faisaient également état d'agressions ou de comportements déplacés de la part de la star hollywoodienne, qui a fermement nié ces allégations.