La voix de Jean-Louis Trintignant résonne dans le nouveau film humaniste de Michel Hazanavicius: "Il s'est beaucoup investi"

Michel Hazanavicius, célèbre pour ses succès cinématographiques tels que "The Artist" ou "OSS 117", se lance dans une nouvelle aventure artistique : son premier film d'animation, "La plus précieuse des marchandises". Inspiré du conte de Jean-Claude Grumberg, ce long-métrage offre une réflexion puissante sur l'histoire et le courage humain.

Ce film explore le courage des Justes, ces hommes et femmes ordinaires qui, au péril de leur vie, ont choisi de faire le bien dans un monde qui s'écroulait : "C'est un film sur le courage, sur le choix, sur le libre arbitre et sur la possibilité qui est en chacun de nous de bien se comporter dans des situations où le monde s'écroule". "C'est des gens qu'on appelle des gens bien en fait, qui tout simplement, à un moment donné, se sont bien comportés parce qu'ils ont suivi leur cœur, tout simplement", précise le réalisateur.

Adapté du conte de Jean-Claude Grumberg, "La plus précieuse des marchandises" raconte l'histoire d'un bébé sauvé des trains de la déportation par une femme pauvre vivant dans une forêt. Le titre lui-même joue sur l'ironie du terme "marchandise", utilisé par les nazis pour déshumaniser leurs victimes. "Ce qui est très beau dans ce titre, c'est que justement, cette marchandise, c'est un bébé (...) Et donc on parle de ce qu'il y a de plus humain", explique Michel Hazanavicius.

Un message universel et réconfortant

Dans un contexte où les tensions sociales et l’antisémitisme restent préoccupants, ce film apporte une lumière apaisante. "C'est un film humaniste qui n'exclut personne, qui n'oppose rien à personne et qui est juste une proposition d'une belle histoire", confie le réalisateur. Selon lui, cette histoire rappelle que même lorsque tout semble perdu, il existe toujours une possibilité de choix et d'espoir.

Une œuvre portée par des talents d’exception

La voix du regretté Jean-Louis Trintignant, décédé en 2022, accompagne ce récit émouvant. "Il s'est beaucoup investi dans ce texte qu'il a dû apprendre par cœur parce qu'il était aveugle (...). Cela reste un moment important pour moi", se souvient Hazanavicius.

S’adressant aussi aux enfants, "La plus précieuse des marchandises" se veut à la fois fidèle à la vérité historique et empreint de délicatesse. "C'est un film qui est une pulsion de vie, qui est tourné vers l'amour et ce que nous avons de meilleur en nous, et même s'il prend en charge aussi ce que nous avons de pire, il s'adresse aux enfants et de s'adresser aux enfants, nous oblige à de la délicatesse et du tact et sans avoir à leur mentir, sans avoir à enjoliver les choses, leur raconter la vérité, mais sans les traumatiser", conclut le réalisateur.