Les Jonas Brothers font leur grand retour… avec un film de Noël

Les trois frères, qui ont connu la gloire avec Disney dans les années 2000 à travers leurs albums, la série "Jonas L.A." et les films "Camp Rock", renouent ainsi avec la maison qui les a propulsés au sommet.

Dans ce film, Joe, Kevin et Nick Jonas devront relever un défi : voyager de Londres à New York à temps pour fêter Noël en famille, tout en affrontant une série d’obstacles improbables. Une intrigue simple, qui promet une ambiance légère et humoristique.

Un premier teaser dévoilé sur Instagram et YouTube fait référence au film culte "Love Actually". On y voit les Jonas Brothers tenant des pancartes annonçant leur projet, avant de préciser : "Ce film sortira cette saison des fêtes, uniquement sur Disney+".

Un projet ambitieux avec des chansons originales

Réalisé par Jessica Yu, le film sera produit par les frères Jonas eux-mêmes. Il comportera également des chansons inédites, écrites et produites par Justin Trantor, compositeur nommé aux Grammy Awards, connu pour ses collaborations avec Britney Spears, Måneskin et Miley Cyrus.

La sortie est prévue pour la fin d’année 2025, probablement en décembre, mais Disney+ n’a pas encore communiqué de date précise. D’ici là, les fans peuvent déjà se réjouir de retrouver le trio dans une ambiance enneigée et festive.