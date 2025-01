Magritte du cinéma 2025: "La nuit se traîne" de Michiel Blanchart domine les nominations

Le thriller "La nuit se traîne" de Michiel Blanchart, co-produit par RTL Belgium, mène la course aux Magritte avec 11 nominations. La 14ᵉ édition de la cérémonie des récompenses du cinéma belge francophone se tiendra le 22 février à Flagey, Bruxelles.

Ce film, déjà primé à l’international, avec notamment le prix du jury au Festival de Rome et le prix du public au Festival international du film de Biarritz, s’est imposé comme un incontournable du cinéma belge, grâce à une tournée des festivals européens entamée en octobre dernier.

Premier long métrage de Michiel Blanchart, "La nuit se traîne" est le film le plus nommé de cette édition, avec 11 sélections. Ce thriller co-produit par RTL Belgium, tourné à Bruxelles, retrace l’histoire de Mady, étudiant et serrurier, interprété par l’acteur français Jonathan Feltre. Sa vie bascule lorsqu’il se retrouve, malgré lui, impliqué dans une affaire de grand banditisme.

Une compétition serrée

Avec 9 nominations chacun, "Amal" de Jawad Rhalib et "Quitter la nuit" de Delphine Girard suivent de près "La nuit se traîne". Le film "Il pleut dans la maison" de Paloma Sermon-Daï se distingue également avec 8 nominations.

Les records historiques des Magritte restent toutefois détenus par "Les Géants" (2012) de Bouli Lanners et "Une vie démente" (2022) d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, chacun avec 12 nominations.

La catégorie "Meilleure actrice" met en lumière deux figures majeures du cinéma belge : Lubna Azabal (Amal) et Emilie Dequenne (TKT). Ces actrices, déjà trois fois récompensées aux Magritte, pourraient décrocher un quatrième trophée et devenir les plus primées de l’histoire de la cérémonie.

Chez les hommes, Benoît Poelvoorde se distingue avec deux nominations : en tant que "Meilleur acteur" pour L’art d’être heureux de Stefan Liberski, et dans la catégorie "Meilleur second rôle" pour L’amour ouf de Gilles Lellouche.