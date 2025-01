Maison Blanche, film et nouveaux défis: les confidences de Melania Trump avant son retour à Washington

Melania Trump a confirmé qu’elle s’installera principalement à la Maison Blanche pour le second mandat de son mari. Dans une rare interview, elle a affirmé vouloir assumer un rôle plus actif, tout en revendiquant son indépendance.

Dans une interview diffusée lundi sur Fox News, Melania Trump a précisé ses intentions pour les années à venir. "Je serai à la Maison Blanche", a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : "Et quand j’aurai besoin d’être à New York, je serai à New York. Même chose pour Palm Beach". Cette annonce marque un changement par rapport au premier mandat de Donald Trump (2017-2021), durant lequel Melania avait initialement choisi de rester à New York pour permettre à leur fils Barron de terminer son année scolaire.

Melania Trump, souvent perçue comme discrète et distante, a tenu à rappeler qu’elle est "sa propre personne". "Des gens ne me voient peut-être que comme la femme du président, mais je suis ma propre personne, je suis indépendante", a-t-elle affirmé. Elle a également évoqué ses désaccords avec son époux : "Je ne suis pas toujours d’accord avec ce que mon mari dit ou fait (...) Je lui donne des conseils, parfois il m’écoute, parfois non, et c’est OK".