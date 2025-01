Marianne Faithfull, connue pour sa chanson "As tears go by", s'est éteinte à 78 ans

La chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull, connue notamment pour sa chanson "As Tears Go By", est décédée à l'âge de 78 ans à Londres, a annoncé un porte-parole jeudi.

A 17 ans seulement, elle entre dans le Top 10 britannique avec "As Tears Go By" (1964), titre écrit par Mick Jagger et Keith Richards.

Marquée par des hauts et des bas liés à des problèmes de toxicomanie, sa carrière l'a aussi menée au théâtre et au cinéma, sous la direction entre autres de Jean-Luc Godard, Sofia Coppola et Patrice Chéreau.

Marianne Faithfull est née le 29 décembre 1946 à Londres d'un père officier, espion de Sa Majesté, et d'une baronne autrichienne d'origine juive hongroise. Après "As Tears Go By", viennent d'autres succès: "Come and Stay With Me", "This Little Bird", "Summer Nights".